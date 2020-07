Ia mendapat ucapan selamat secara langsung dari pelatih Liverpool, Jurgen Klopp. Akinfenwa memang diketahui merupakan seorang fans The Reds –julukan Liverpool– sejak lama.

Jurgen Klopp yang mengetahui keinginan tersebut lantas mengabulkan 'request' tersebut. Manajer Liverpool itu kemudian mengirimkan sebuah video langsung ke WhatsApp Adebayo Akinfenwa.

🗣 - "Tell me what we did!? I don't think they heard you at the back!"



📲 - "The only person that can hit me up on WhatsApp this time is Klopp so we can celebrate together!"@daRealAkinfenwa may have just given the best post-match interview ever...😂 pic.twitter.com/Ubfu5jZ1ep