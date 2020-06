LONDON – Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock terekam salah menyebut nama penyerang, Mancehster United, Marcus Rashford. Video salah eja nama itu kemudian viral. Hancock berdalih, ia salah menyebutkan nama karena selalu terpikir Harry Potter, film yang menceritakan soal penyihir cilik.

Insiden itu terjadi saat Menkes Hancock tampil dalam sebuah wawancara di televisi dengan satu media Inggris. Ia terdengar jelas menyebut nama depan Rashford dengan Daniel, nama yang sama dengan aktor pemeran utama Harry Potter, Daniel Radcliffe.

Para penonton yang sadar mengetahui kesalahan tersebut langsung membagikan video itu ke media sosial. Bahkan legenda Man United, Gary Neville dan legenda liverpool, Gary Lineker ikut membagikan video tersebut.

Matt Hancock praising ‘Daniel’ Rashford for a ‘terrific’ campaign to, er, highlight that 3.5m children are living in poverty under Hancock’s government.



‘Terrific.’pic.twitter.com/Iq0nVTq1FC— David Conn (@david_conn) June 17, 2020