LIVERPOOL – Penggawa Liverpool, Trent Alexander-Arnold, mengaku kecewa karena kalah dari Diogo Jota (Wolverhampton Wanderers) di final kompetisi video game FIFA 20 pada Sabtu 25 April 2020 kemarin. Kekecewaan itu terjadi karena ia merasa telah gagal membuat Liverpool memenangi ajang bertajuk ePremier League Invitational tersebut.

Terlebih kekalahan yang dirasakan Alexander-Arnold terasa sangat pahit karena ditentukan melalui golden goal atau gol penentu setelah dalam waktu 90 menit skor pertandingan berakhir 1-1. Karena format golden goal itu, Alexander-Arnold tak bisa berbuat apa-apa ketika Jota mencetak gol melalui Raul Jimenez di menit 67 pada pertandingan final penentu tersebut.

