LONDON – Winger Chelsea, Callum Hudson-Odoi, menjadi orang kedua di Liga Inggris yang dikonfirmasi positif terinfeksi Virus Korona (Covid-19), setelah Pelatih Arsenal, Mikel Arteta. Akan tetapi, hal tersebut tak lantas membuat Hudson-Odoi patah semangat.

Hudson-Odoi malah mengirimkan pesan singkat lewat akun Twitter pribadinya untuk memberi tahu kondisi terkini mengenai dirinya. Dengan tegar winger berpaspor Inggris itu mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan berharap bisa kembali bermain sepakbola.

Baca juga: Hudson-Odoi Positif Korona, Bayern Munich vs Chelsea Terancam Ditunda

Thank you for all your good wishes, as I said in the video I’m feeling good and hope to see you all soon!!🙏🏾❤️ pic.twitter.com/hn5d0ikm60