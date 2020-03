MALANG – Pelatih Arema FC, Mario Gomez, meyakini laga timnya kontra Persib Bandung yang digelar di Stadion Kanjuruhan pada Minggu 8 Maret 2020 sore WIB akan berjalan berat. Gomez berpandangan seperti itu setelah melihat deretan pemain dan persiapan matang yang telah dilakukan Persib sejauh ini.

Duel yang digelar besok lusa itu bakal menarik perhatian ketimbang pertandingan-pertandingan lain di pekan kedua Liga 1 2020. Awalnya, gaung match ini diduga akan disaingi pertandingan Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya. Akan tetapi, berhubung laga Persija vs Persebaya mengalami penundaan, jadi match Arema FC vs Persib yang paling menarik perhatian.

Dibilang menarik perhatian karena kedua tim memiliki sejarah pertemuan yang panjang. Semenjak pertama kali bertemu pada 1990, kedua tim telah bersua 42 kali. Hasilnya, Persib lebih unggul dengan koleksi 18 kemenangan, imbang 11 kali dan sisanya (13) dimenangkan Arema FC.

Selain unggul dalam hal rekor pertemuan, Persib juga tampil apik di laga perdana Liga 1 2020. Menjamu Persela Lamongan, Maung Bandung –julukan Persib– menang 3-0. Karena itulah, Gomez memasang kewaspadaan ekstra tinggi.

“Saya pikir laga di akhir pekan melawan Persib nanti akan menjadi laga yang sangat berat, bagi kami,” kata Gomez mengutip dari Wearemania, Jumat (6/3/2020). Meski begitu, Arema FC pantas optimistis menyambut laga nanti. Sebab, Arema FC akan diperkuat tiga pemain asing mereka yang absen di laga perdana karena alasan berbeda. Mereka ialah Matias Malvino, Jonathan Bauman dan Elias Alderete. Okezonebola #tempatnyagilabola