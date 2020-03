SEBANYAK delapan pertandingan akan digelar di pekan kedua Liga 1 2020. Tercatat ada satu pertandingan yang mengalami penundaan, yakni laga Persija Jakarta vs Persebaya. Laga Persija vs Persebaya ditunda terkait kewaspadaan terhadap virus korona dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

Di luar laga Persija vs Persebaya, pertandingan digelar sesuai jadwal. Namun, ada tiga pertandingan yang mengalami perubahan jadwal kick off, yakni laga Arema FC vs Persib Bandung, Barito Putera vs Bali United dan PSS Sleman vs PS TIRA-Persikabo.

(Laga Persija vs Persebaya ditunda)

Laga Arema FC vs Persib yang sedianya digelar pada Minggu 8 Maret 2020 pukul 18.30 WIB, dimajukan menjadi 15.30 WIB. Pertandingan dimajukan setelah mendapat saran dari kepolisian Malang. Sebab, jika laga digelar malam hari, potensi terjadinya kerusuhan agak besar.

Kemudian, laga Barito Putera vs Bali United yang sedianya digelar pada Jumat 6 Maret 2020 pukul 19.00 WIB, diselenggarakan 30 menit lebih cepat. Selanjutnya satu pertandingan lain mempertemukan PSS Sleman vs PS TIRA-Persikabo, dari yang mulanya digelar pada Minggu 8 Maret 2020 pukul 15.30 WIB, dipindahkan ke 18.30 WIB.

Untuk hari ini, selain laga Barito vs Bali United, ada dua pertandingan lain yang diselenggarakan. Kedua laga itu mempertemukan Persik Kediri vs Bhayangkara FC dan Persita Tangerang vs PSM Makassar mulai pukul 15.30 WIB. Bagi Bhayangkara FC, kemenangan dibidik setelah pada laga pertama gagal meraih kemenangan. Sebab, The Guardian –julukan Bhayangkara FC– dihuni sejumlah pemain bintang seperti Ezechiel N’Douassel, Saddil Ramdani dan banyak lagi. Berikut jadwal pekan kedua Liga 1 2020: Jumat 6 Maret 2020 15.30 Persita vs PSM Makassar Persik Kediri vs Bhayangkara 18.30 Barito Putera vs Bali United Sabtu 7 Maret 2020 15.30 Persela vs PSIS Semarang Borneo vs Persipura Minggu 8 Maret 2020 Borneo vs Persipura 15 : 30 Arema FC vs Persib 18.30 PSS Sleman vs TIRA-Persikabo PSS Sleman vs TIRA-Persikabo Senin 9 Maret 2020 18.30 Madura United vs Persiraja Banda Aceh