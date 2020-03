ROMA – Pemerintah Italia menerbitkan dekrit baru yang isinya melarang semua ajang olahraga di daerah yang terdampak virus Korona hingga 8 Maret 2020. Keputusan itu tentu saja berdampak pada penundaan sedikitnya empat pertandingan giornata 27 Liga Italia 2019-2020.

Tiga provinsi, yakni Lombardia, Veneto, dan Emilia-Romagna, menjadi area terdampak paling besar dari penyebaran virus Korona Covid-19 di Italia. Berdasarkan dekrit baru tersebut, maka pertandingan-pertandingan di tiga provinsi itu terancam ditunda atau digelar tanpa penonton.

Melansir dari Football Italia, Senin (2/3/2020), terdapat empat laga yang akan dihelat di tiga provinsi bermasalah itu pada akhir pekan. Tiga laga yang terancam itu melibatkan kesebelasan yang sedang bertarung memperebutkan scudetto, yakni Atalanta vs Lazio, Bologna vs Juventus, dan Inter vs Sassuolo. Sedangkan satu laga lainnya mempertemukan antara Hellas Verona dengan Napoli.

Sejumlah klub sudah memprotes kebijakan Lega Calcio selaku operator Serie A karena membatalkan secara sepihak beberapa laga pekan lalu. Salah satu yang terimbas adalah Derby D’Italia antara Juventus vs Inter Milan yang sedianya digelar pada Senin 2 Maret 2020 dini hari WIB di Stadion Allianz, Turin.

Awalnya, pertandingan tersebut direncanakan digelar sesuai jadwal meski tanpa kehadiran penonton. Akan tetapi, Lega Calcio lantas menundanya dan dipindahkan ke 13 Mei 2020. Situasi itu memunculkan protes dari klub-klub karena operator tidak konsisten menerapkan kebijakan. Pertemuan luar biasa untuk membahas kelanjutan Liga Italia di tengah ancaman wabah virus Korona baru akan digelar pada Rabu 4 Februari 2020. Sebanyak 20 klub Serie A akan meminta kejelasan soal lanjutan liga hingga akhir musim ini. Okezonebola #tempatnyagilabola