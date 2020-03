PIANESE – Sebanyak tiga pemain dari klub Serie C Italia, US Pianese, positif terkena Virus Korona. Hal itu dikonfirmasi lewat pernyataan klub yang saat ini menempati posisi 19 dari 20 kontestan Grup A Serie C Italia 2019-2020. Hanya saja, pihak klub tidak mau memberitahu nama-nama pemain yang positif terkena virus tersebut.

“Pemain pertama yang terkena adalah pemain muda. Temperatur badannya sangat tinggi pada Sabtu lalu, atau tepatnya ketika tim kami menjalani laga tandang kontra Alessandria. Kemudian, pemain kedua sedang menjalani isolasi di rumah. Sementara yang satunya lagi juga sedang terserang demam,” kata salah satu perwakilan klub, mengutip dari The Sun, Minggu (1/3/2020).

(Laga Juventus vs Inter mengalami penundaan)

Jumlah orang yang terkena Virus Korona di klub Pianese semakin banyak jika ditambah staf pelatih. Tercatat, ada satu pelatih yang terinfeksi virus yang biasa disebut Covid-19 tersebut.

BACA JUGA: Cegah Virus Korona, Pemain Southampton Tolak Jabat Tangan dan Swafoto Bareng Fans

Italia sendiri menjadi negara Eropa yang paling banyak ditemukan pasien Virus Korona. Hingga Minggu (1/3/2020), sudah ada 29 orang di Italia yang meninggal dunia karena Virus Korona.

Karena virus tersebut, sejumlah pertandingan di berbagai ajang olahraga mengalami penundaan. Begitu juga dengan lima laga Liga Italia 2019-2020 yang sedianya digelar malam ini dan dini hari nanti. Salah satu laga yang mengalami penundaan adalah laga Juventus vs Inter Milan. Sebenarnya, laga Juventus vs Inter akan digelar tanpa penonton. Akan tetapi, demi keselamatan semuanya, laga pun dibatalkan. Alhasil, Lazio yang diuntungkan akibat dibatalkannya laga big match tersebut. Akibatnya Lazio kini menduduki puncak klasemen sementara Liga Italia 2019-2020 dengan raihan 62 poin, unggul dua angka dari Juventus di tempat kedua.