NAPLES – Fans Napoli mendukung penuh tim kesayangan mereka saat menjamu Barcelona di leg I babak 16 besar Liga Champions 2019-2020, Rabu (26/2/2020) dini hari WIB. Bahkan, nyanyian dan dukungan dilakukan mereka sebelum pertandingan dimulai.

Ketika 22 pemain memasuki lapangan Stadion San Paolo, fans Napoli semakin menggila memberikan dukungan kepada Napoli asuhan Gennaro Gattuso tersebut. Salah satu kegilaan fans Napoli terdengar jelas ketika anthem Liga Champions berkumandang di Stadion San Paolo.

