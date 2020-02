ROMA – Perdana Menteri (PM) Italia, Giuseppe Conte, memutuskan untuk menunda semua event olahraga di wilayah Veneto dan Lombardia akibat darurat virus Korona sesuai rekomendasi dari Kementerian Olahraga. Keputusan itu berdampak pada setidaknya tiga laga Liga Italia 2019-2020 termasuk Inter Milan vs Sampdoria.

“Menteri Olahraga Vincenzo Spadafora memutuskan untuk menunda semua event olahraga yang direncanakan digelar pada Minggu (23/2/2020) di wilayah Veneto dan Lombardia,” ucap Giuseppe Conte, mengutip dari Football Italia.

Situasi tersebut lantas direspons oleh Wali Kota Milan, Giuseppe Sala, yang secara resmi menunda laga antara Inter Milan vs Sampdoria. Langkah serupa ditempuh Wali Kota Bergamo, Giorgio Gori, yang juga menunda laga antara Atalanta vs Sassuolo serta Hellas Verona vs Cagliari.

Sebelumnya, virus Korona hanya menyebabkan pertandingan sepakbola di Italia, terutama pada kasta bawah, terganggu. Tercatat, ada 42 pertandingan di wilayah Lombardia dan Veneto terutama di Serie C (divisi 3) hingga Serie D mengalami penundaan.

Kasus virus Korona sendiri di Italia sudah menjangkiti sedikitnya 79 orang dengan dua di antaranya meninggal dunia. Korban terbanyak dari paparan virus Covid-19 terdapat di wilayah Lombardia, yakni 47 orang. Salah satu dari sekian pasien tersebut adalah seorang pesepakbola amatir berusia 38 tahun dari kesebelasan Codogno. Ayah dari pesepakbola itu menuturkan, putranya menderita demam sepanjang pekan lalu. Sempat menurun, suhu tubuhnya kini mencapai 40 derajat Celsius.