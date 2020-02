LONDON – Chelsea unggul 1-0 atas Tottenham di babak pertama, dalam laga lanjutan pekan ke-27 Liga Inggris 2019-2020, Sabtu (22/2/2020) malam WIB. Gol Chelsea dalam laga ini dicetak Olivier Giroud pada menit 15.

Meski begitu, masih ada kesempatan bagi Tottenham untuk menyamakan atau membalikkan kedudukan atas Chelsea. Sebab, secara permainan Tottenham racikan Jose Mourinho tidak kalah dari Chelsea.

