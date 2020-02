BANDUNG – Persib Bandung akan melakoni laga uji coba terakhir sebelum turun di Liga 1 2020. Maung Bandung –julukan Persib– dijadwalkan menghadapi kontestan Liga 1 2020 lainnya, Persikabo 1973, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (21/2/2020) pukul 15.00 WIB.

Hanya saja, laga uji coba ini digelar tanpa penonton. Jadi, para Bobotoh –sebutan suporter Persib– tak bisa mendukung langsung tim kesayangan mereka seperti laga-laga sebelumnya kontra Melaka United dan Barito Putera.

Meski begitu, para Bobotoh masih bisa menyaksikan aksi Geoffrey Castillion dan kawan-kawan via PC, laptop maupun telefon seluler. Mengutip dari laman resmi Persib, laga Persib vs Persikabo 1973 disiarkan via live streaming di akun resmi YouTube Persib.

Bahkan, manajemen Persib berbaik hati bagi para subsciber yang menyaksikan secara langsung laga nanti. Manajemen Persib akan membagikan 10 jersey Persib kepada subsciber yang beruntung di sepanjang pertandingan.

Bisa dibilang laga melawan Persikabo merupakan momentum pelatih Persib Robert Rene Alberts menurunkan starting XI terbaiknya. Sebab, setelah pertandingan ini, Persib takkan lagi menjalani pertandingan sebelum turun di kompetisi resmi pada Sabtu 1 Maret 2020 malam WIB. Sekadar informasi, Persib akan menjamu Persela Lamongan di pekan perdana Liga 1 2020. Laga sendiri dijadwalkan digelar pada Minggu 1 Maret 2020 pukul 18.30 WIB.