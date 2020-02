JADWAL perdana Liga 1 2020 dilaporkan telah resmi dirilis. Menurut akun Instagram @Garudafansbook.id, laga pembuka Liga 1 2020 akan mempertandingkan Persebaya Surabaya vs Persik Kediri pada Sabtu 29 Februari 2020 pukul 18.30 WIB.

Tercatat pada Sabtu 29 Februari 2020, ada tiga laga yang digelar. Selain Persebaya vs Persik, ada juga laga Madura United vs Barito Putera (19.00 WIB) dan Persiraja vs Bhayangkara FC (20.30 WIB).

(Persebaya jamu Persik di laga perdana Liga 1 2020. Foto: Persebaya.id)

Kemudian pada Minggu 1 Maret 2020 akan digelar lima pertandingan sekaligus. Pada pukul 15.30 WIB, digelar dua pertandingan yang mempertemukan Persija Jakarta vs Borneo FC dan Persipura Jayapura vs PSIS Semarang.

Selanjutnya pada pukul 18.30 WIB, dilangsungkan dua pertandingan. Dua pertandingan itu meliputi Persib Bandung vs Persela Lamongan dan PSM Makassar vs PSS Sleman. Kemudian, laga Minggu 1 Maret 2020 ditutup dengan pertandingan Bali United vs Persita Tangerang pada pukul 20.30 WIB.

Jika melihat daftar di atas, baru ada delapan pertandingan yang digelar. Hal itu berarti masih ada satu pertandingan tersisa. Satu pertandingan tersisa itu akan dilangsungkan pada Senin 2 Maret 2020,yang mempertemukan TIRA-Persikabo vs Arema FC. Satu hal yang pasti, seluruh kontestan Liga 1 2020 telah menyiapkan diri sebaik mungkin jelang turun di kompetisi resmi. Tidak tanggung-tanggung, sejumlah tim bahkan melakoni laga uji coba di luar negeri, seperti yang dilakoni Bhayangkara FC di Kamboja, serta Persib Bandung dan Madura United yang beruji coba di Malaysia. Berikut jadwal pekan perdana Liga 1 2020: Sabtu 29 Februari 2020 Persebaya Surabaya vs Persik Kediri (pukul 18.30 WIB) Madura United vs Barito Putera (19.00 WIB) Persiraja vs Bhayangkara FC (20.30 WIB). Minggu 1 Maret 2020 Persija Jakarta vs Borneo FC (pukul 15.30 WIB) Persipura Jayapura vs PSIS Semarang (pukul 15.30 WIB) Persib Bandung vs Persela Lamongan (pukul 18.30 WIB) PSM Makassar vs PSS Sleman (pukul 18.30 WIB) Bali United vs Persita Tangerang (pukul 20.30 WIB) Senin 2 Maret 2020 TIRA-Persikabo vs Arema FC (Senin, 2 Maret 2020 pukul 15.30 WIB)