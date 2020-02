NORWICH – Momen unik tercipta di matchday ke-26 Liga Inggris 2019-2020 kala Liverpool bertandang ke markas Norwich City. Pasalnya, di saat Norwich tumbang dengan skor 0-1, fans The Canaries justru mengajak Manajer Liverpool, Jurgen Klopp, berfoto bersama.

Pertandingan melawan Liverpool tersebut sejatinya adalah salah satu laga penting bagi Norwich. Sebab, Norwich berada di dasar klasemen sementara Liga Inggris 2019-2020. Sehingga, mereka membutuhkan poin dari pertandingan kontra Liverpool tersebut guna membantu mereka keluar dari zona degradasi.

Kendati demikian, Liverpool nyatanya masih terlalu tangguh bagi Norwich. Meski The Canaries mampu mengimbangi The Reds tanpa gol di babak pertama, namun gol Sadio Mane pada menit ke-78 membuat tuan rumah tak mendapat poin sama sekali.

Meski begitu, kekalahan tersebut tak lantas membuat pendukung tuan rumah bersedih hati. Buktinya, sesaat setelah pertandingan, seorang fans Norwich justru menyapa Klopp dan mengajaknya berfoto bersama.

Jurgen Klopp taking pictures with the Norwich fans last night 💪 pic.twitter.com/AAkKkCERx4— Anfield Watch (@AnfieldWatch) February 16, 2020