BANGKALAN – Bhayangkara FC akan bertemu Persebaya Surabaya di matchday kedua Grup A Piala Gubernur Jawa Timur (Jatim) 2020 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bangkalan, Rabu (12/2/2020) mulai pukul 15.30 WIB. Pelatih Persebaya Aji Santoso membidik kemenangan di laga kali ini.

Sebab, andai menang atas Bhayangkara FC, Bajul Ijo –julukan Persebaya– dipastikan lolos ke semifinal Piala Gubernur Jatim 2020. Karena itu, untuk meraup hasil positif di laga kontra The Guardian –julukan Bhayangkara FC, Aji menurunkan seluruh pemain terbaiknya.

Hanya ada satu pemain Persebaya yang tidak tampil tampil di laga kali ini karena mengalami cedera. Pemain yang dimaksud adalah personel asing asal Palestina, Mahmoud Eid, yang mengalami cedera di laga perdana kontra Persik Kediri.

”Sore ini pertandingan yang sangat penting kalau kami ingin lolos ke semifinal, jadi harus menang. Meski menurut saya tidak mudah bisa menang dengan Bhayangkara, pemain-pemain mereka cukup berkualitas. Banyak pemain-pemain baru," kata Aji Santoso,” mengutip dari laman resmi Persebaya, Rabu (12/2/2020).

”Tetapi saya punya keyakinan kalau anak-anak tampil fight, seperti selama ini sesuai karakter. Insya Allah tidak tertutup kemungkinan kami akan bisa mengalahkan Bhayangkara,” kata pelatih yang membawa Persebaya finis di posisi dua Liga 1 2019.

Hanya saja, Persebaya takkan mudah mengalahkan Bhayangkara FC. Sebab, tim asuhan Paul Munster itu dihuni sejumlah pemain top seperti Renan Silva, Saddil Ramdani hingga Ezechiel N’Douassel. Jika pemain-pemain tersebut sudah klop dengan Adam Alis dan kawan-kawan, sulit melihat Bhayangkara FC mengalami kekalahan.

Bagi Anda yang ingin menyaksikan laga Bhayangkara FC vs Persebaya jangan khawatir. Selain dapat disaksikan di MNCTV, Anda juga bisa menyaksikannya di Okezone via live streaming pada Rabu 12 Februari 2020 mulai pukul 15.30 WIB.