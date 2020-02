LIVERPOOL – Para pemain senior Liverpool tengah menikmati liburan pada jeda musim dingin. Pertandingan terakhir yang mereka mainkan ialah saat menang telak 4-0 atas Southampton di Liga Inggris 2019-2020, 1 Februari 2020, malam WIB.

Para pemain senior akan kembali berlaga pada pekan ke-26 Liga Inggris melawan Norwich City di Carrow Road, Minggu 16 Maret 2020, dini hari WIB. Meski memiliki waktu senggang ternyata tidak semua pemain senior Liverpool memanfaatkannya untuk berlibur.

Mohamed Salah lebih memilih untuk menghabiskan waktu liburannya dengan berlatiH di pusat kebugaran Melwood. Hal itu diketahui dari foto yang diunggah Salah di twitter-nya, @MoSalah. Pada foto itu tampak Salah tengah berada di pusat kebugaran Melwood dengan mengenakan seragam latihan Liverpool. Tidak lupa pemain Liverpool itu menambahkan candaan pada keterangan foto tersebut.

Back from the holiday I didn’t go on 😄 pic.twitter.com/SCkX7rcoq2