MANCHESTER – Penyerang Wolverhampton Wanderers, Raul Jimenez, sempat dalam performa optimal dengan mencetak tiga gol dalam dua laga beruntun di Liga Inggris 2019-2020. Hanya saja, penyerang berpaspor Meksiko itu gagal mencetak gol di tiga laga beruntun saat Wolves bertandang ke markas Manchester United di lanjutan peka ke-25 Liga Inggris 2019-2020, Minggu (2/2/2020) dini hari WIB

Setelah melalui 90 menit pertandingan, Jimenez tercatat hanya melepaskan satu shot on target. Singkat kata, hasil akhir laga Man United vs Wolves adalah 0-0. The Red Devils –julukan Man United– bisa dibilang momok bagi eks penyerang Atletico Madrid tersebut.

Dibilang begitu karena Jimenez kerap kesulitan saat dihadapkan dengan Man United. Terbukti dari delapan pertemuan kontra Man United, Jimenez hanya mengoleksi satu gol. Bahkan, satu-satunya gol itu tercipta bukan di Liga Inggris, melainkan di babak keenam Piala FA 2018-2019.

Untuk musim ini, Man United dan Wolves sudah empat kali bertemu. Namun, dari empat pertemuan itu tidak satu kali pun penyerang 28 tahun tersebut menaklukkan kiper Man United, David de Gea.

Terlepas dari kesulitannya membobol gawang Man United, penyerang 188 sentimeter itu tampil memesona bersama Wolves racikan Nuno Espirito Santo musim ini. Dari 38 pertandingan di semua kompetisi, Jimenez mengoleksi 20 gol dan 9 assist. Berkat catatan di atas, Jimenez pun diburu sejumlah klub top Eropa. Bahkan kabarnya, Man United sempat menaruh minat kepada penyerang yang telah mengemas 32 gol bersama Tim Nasional Meksiko tersebut.