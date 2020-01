LONDON – Pada matchday ke-23 Liga Inggris 2019-2020 yang dihelat akhir pekan lalu, Chelsea harus menelan luka lantaran tumbang dengan skor 0-1 dari Newcastle United. Ironisnya, gol Newcastle itu tercipta di menit ke-90+3 karena blunder penjaga gawang Chelsea, Kepa Arrizabalaga.

Kepa sebenarnya mampu menjangkau bola yang disundul oleh Isaac Hayden. Akan tetapi, sentuhannya tak mampu menghentikan laju si kulit bundar. Tak ayal, selepas pertandingan, Kepa pun menjadi pemain yang paling disalahkan atas kekalahan The Blues tersebut.

Paham kondisi yang dialami Kepa, Manajer Chelsea, Frank Lampard pun angkat bicara. Menurutnya, kekalahan Chelsea dari Newcastle bukan karena kesalahan Kepa seorang. Ia menilai semua pemain harus melakukan evaluasi untuk tampil lebih baik lagi.

Selain itu, Lampard juga tak ingin mengutuk Kepa. Karena ia menilai Kepa adalah sosok penjaga gawang yang hebat. Dalam berbagai kesempatan dan pertandingan, Kepa telah berulang melakukan penyelamatan krusial bagi Chelsea. Sehingga ketika kini Kepa melakukan keselahan, ia cukup memakluminya, mengingat usia sang penjaga gawang yang masih cukup muda.

“Saya akan selalu membela semua pemain dan jika ada kesalahan individu maka para pemain adalah yang pertama mengangkat tangan mereka dan para penjaga gawang pun demikian. Ini terisolasi dan pekerjaan yang sulit karena sorotan ada pada Anda secara individual,” ujar Lampard, menukil dari Four Four Two, Selasa (21/1/2020).

“Terkadang dia melakukan penyelamatan yang bagus untuk kami musim ini dan terkadang dia mengatakan ingin melakukan yang lebih baik. Dia masih relatif muda sebagai penjaga gawang, dia ingin meningkatkan diri, seperti yang seharusnya dia lakukan,” lanjutnya.