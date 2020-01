View this post on Instagram

Alhamdulillah, akhirnya Makan juga Inilah Makan yang kita nantikan selama ini Persebaya harus menunggu berminggu-minggu untuk mengumumkan Makan Konate sebagai salah satu rekrutan terbaru karena alasan administrasi Insya Allah dengan hadirnya Makan Konate dan seluruh penggawa Persebaya lainnya akan membawa Green Force lebih berprestasi lagi ke depannya Sudah siap Makan rek?