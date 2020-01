BARCELONA – Barcelona akhirnya memutuskan untuk menyudahi kerja sama mereka dengan sang pelatih Ernesto Valverde. Hal tersebut juga menyudahi segala rumor yang tengah beredar mengenai masa depan Valverde di skuad Barca.

Sebagaimana diketahiu, rumor pemecatan Valverde dari kursi kepelatihan Barca memang sudah kencang beredar. Terlebih setelah Barca gagal melaju ke babak final Piala Super Eropa 2019, usai dikalakan Atletico Madrid 2-3.

Manajemen Barca pun akhirnya mengumumkan bahwa Valverde resmi dicopot dari kursi kepelatihan mereka. Pengumuman tersebut diumumkan langsung oleh pihak Barca melalui akun Twitter resmi mereka beberapa saat lalu.

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2020