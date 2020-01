MANCHESTER – Ketajaman Sergio Aguero memaksa Gabriel Jesus rela menjadi pilihan kedua di lini depan Manchester City. Akan tetapi, ketika dipercaya tampil, pemain berkebangsaan Brasil itu mampu mengemban tugas sebagai juru gedor utama. Tak heran, pemain berusia 22 tahun itu dipuji setinggi langit oleh Josep Guardiola.

Dari 17 penampilan di Liga Inggris 2019-2020, Gabriel Jesus hanya turun sebagai starter di 10 laga dan bermain penuh dalam tujuh kali kesempatan saja. Ia seakan menjadi ban serep di kala Sergio Aguero tidak bisa merumput karena cedera atau larangan tampil.

Alih-alih mengeluh, Gabriel Jesus justru membangun hubungan yang harmonis dengan Sergio Aguero. Pemain kelahiran Sao Paulo itu tidak segan menyerap ilmu dari seniornya yang berpaspor Argentina tersebut. Tak pelak, pujian pun meluncur dari mulut sang juru taktik.

“Dia masih muda, tetapi caranya bertahan dan bertarung sangat bagus. Tentu saja, dia masih harus mengembangkan kemampuan dan dia tahu betul soal itu. Kami sudah berbicara soal apa yang harus dilakukan, tetapi setiap hari dia semakin baik,” puji Pep Guardiola, dikutip dari Four Four Two, Kamis (2/1/2020).

“Sergio tidak tergantikan di mata penggemar setelah apa yang dilakukan untuk klub ini. Kedua penyerang itu punya hubungan yang harmonis, sesuatu yang luar biasa untuk ukuran striker. Apa yang ditunjukkan Gabriel Jesus selama di sini, cukup istimewa,” sambung pria berusia 47 tahun itu.

Pep Guardiola tentu tidak asal bicara. Menilik data statistik, Gabriel Jesus sudah mengemas delapan gol dari 17 penampilan di Liga Inggris 2019-2020. Enam gol di antaranya dihasilkan ketika pemain yang dikenal dengan selebrasi Alo Mae itu turun sejak awal laga.