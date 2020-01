MANCHESTER – Pesepakbola legenda asal Inggris, Rio Ferdinand, semringah melihat Mesut Ozil kembali tersenyum. Dalam pandangan Ferdy –sapaan akrab Ferdinand, sudah 18 bulan lamanya Ozil tidak tersenyum lepas seperti saat ini.

Semenjak Arsenal ditangani Unai Emery pada musim 2018-2019, peran Ozil mulai terkebiri. Puncaknya terjadi musim ini. Dalam 10 pekan awal Liga Inggris 2019-2020, Ozil hanya satu kali tampil saat Arsenal bermain 2-2 kontra Watford. Padahal, Ozil saat itu tidak mengalami cedera.

A moment he'll never forget 😍



👔 @m8arteta celebrates his first win as head coach of The Arsenal#ARSMUN pic.twitter.com/W81pJVL5LD— Arsenal (@Arsenal) January 2, 2020