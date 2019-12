LONDON – Nama Granit Xhaka menyita perhatian penggemar Arsenal selama dua bulan terakhir. Sebab, gelandang berkebangsaan Swiss itu diyakini akan pergi dari Stadion Emirates setelah bertengkar dengan Gooners – julukan pendukung Arsenal- pada Oktober 2019.

Hubungan tidak harmonis serta hilangnya satu tempat di susunan 11 awal, menjadi penyebab timbulnya keinginan untuk hengkang dari Granit Xhaka. Pemain berdarah Albania itu santer dikabarkan sudah menjalin kesepakatan dengan klub Liga Jerman, Hertha Berlin.

Akan tetapi, Pelatih anyar Arsenal Mikel Arteta, berharap sang gelandang menetap di London Utara. Meski namanya tidak masuk susunan pemain ketika menghadapi Chelsea di Stadion Emirates pada akhir pekan lalu, pemain berusia 27 tahun itu tetap penting.

“Saya berharap dia tidak pindah. Dia bermain bagus saat tandang ke Bournemouth. Xhaka punya komitmen yang tidak perlu diragukan lagi,” ujar Mikel Arteta, dikutip dari Four Four Two, Selasa (31/12/2019).

“Setelah pertandingan itu, dia merasa tidak enak badan. Suhu tubuhnya meningkat dan tidak siap untuk bermain. Dia harus beristirahat total selama dua hari terakhir karena itu saya tidak memilihnya,” imbuh pelatih berkebangsaan Spanyol itu.

Arsenal memang secara resmi menyebut Granit Xhaka absen karena sakit. Akan tetapi, alasan tersebut justru tidak membuat rumor mereda. Sebaliknya, eks pemain Borussia Mochengladbach itu dikabarkan absen demi melicinkan kepindahannya ke Berlin.