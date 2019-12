LIVERPOOL baru saja mencatatkan rekor luar biasa saat menang atas Wolverhampton Wanderers di laga pekan ke-20 Liga Inggris 2019-2020, Senin (30/12/2019) dini hari WIB. Rekor luar biasa yang dicatatkan Liverpool itu terkait keberhasilan mereka membukukan pencapaian tak pernah terkalahkan selama 50 laga kandang di Liga Inggris.

Tentu apa yang dicapai tim asuhan Jurgen Klopp tersebut bukanlah rekor sembarangan. Sebab Liverpool berhasil terus konsisten hingga akhirnya selalu sulit untuk dikalahkan. Kemenangan Liverpool di Stadion Anfield itu juga membuat mereka semakin kukuh di puncak klasemen Liga Inggris 2019-2020 dengan raihan 55 poin.

Sebelum laga berlangsung, Liverpool diperkirakan bakal sulit mengalahkan Wolverhampton. Hal itu dikarenakan tim berjuluk Wolves tersebut baru saja mengalahkan Manchester City dengan skor 3-2 di laga pekan ke-19 kemarin.

Perkiraan itu akhirnya memang benar terjadi. Liverpool kesulitan dan terbukti kemenangan mereka hanya bisa diraih dengan tipis 1-0 berkat gol dari Sadio Mane pada menit ke-42. Lantas, apa yang pada akhirnya membuat Liverpool tetap bisa menang? Okezone pun sudah menemukan penyebab.

Berikut Tiga Kunci Kemenangan Liverpool atas Wolverhampton, Mengutip dari Sportskeeda:

3. Keputusan VAR yang Pengaruhi Jalannya Pertandingan

Video Asisstant Referee (VAR) menjadi sorotan utama di laga Liverpool vs Wolverhampton. Sebab VAR memberikan dua keputusan yang cukup krusial pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Anfield tersebut.

Keputusan pertama terjadi saat Mane berhasil mencetak gol semata wayangnya di laga tersebut. Jadi, banyak yang merasa sebelum Mane memasukan bola ke jala gawang Wolverhampton, sang pemberi assist, Adam Lallana, telah melakukan handsball.

Akan tetapi, wasit yang dibantu VAR mengatakan bola yang menyentuh area tangan dari Lallana itu hanya menyentuh pundaknya. Jadi, gol Mane pun disahkan.

Keputusan kedua terjadi saat Pedro Neto mampu melesatkan bola ke gawang Liverpool. Saat itu, wasit yang dibantu VAR mengatakan gol Neto tidak sah karena sebelum Neto menendang bola, sang pemberi umpan, Jonny Otto, terlebih dahulu dianggap sudah masuk ke area offiside.

Menariknya, Jonny hanya melewati garis offside dengan sangat tipis. Tapi, wasit tetap menganggap itu offside dan gol Neto pun dianulir. Padahal jika gol Neto itu dianggap masuk, maka jalannya pertandingan mungkin akan berubah.

2. Taktik yang Diterapkan Klopp Berjalan Mulus

Tentu keberhasilan Liverpool dalam beberapa tahun terakhir bisa dikatakan berkat tangan dingin dari Jurgen Klopp. Kehebatannya dalam meracik strategi sangat membantu tim berjuluk The Reds itu meraih kemenangan di setiap pertandingannya. Kepintaran Klopp dalam meracik strategi pun kembali terlihat saat Liverpool menang tipis atas Wolverhampton. Ia membuat Liverpool bermain sabar dan mendominasi jalannya pertandingan. Memanfaatkan celah kecil dari ketatnya pertahanan Wolverhampton. Meski dari banyaknya kesempatan yang tercipta dan hanya satu yang berhasil dijadikan gol, namun celah yang kecil itu adalah bukti bahwa Liverpool mampu memanfaatkan peluang yang. Klopp jelas sangat berpengaruh dalam kemenangan Liverpool tersebut. 1. Apiknya Penampilan Tren Alexander-Arnold

Liverpool tampaknya harus berterima kasih kepada Alexander-Arnold karena telah bermain sangat baik saat menghadapi Wolverhampton. Pemain berusia 21 tahun tersebut tampil luar biasa, baik saat bertahan apalagi ketika menyerang. Setidaknya Alexander-Arnold mampu melakukan 114 sentuhan terhadap bola di sepanjang laga. Ia juga memberikan umpan-umpan yang sangat berbahaya jika rekannya mampu melakukan finishing yang lebih baik. Dalam hal bertahan pun Alexander-Arnold beberapa kali berhasil memotong pergerakan pemain Wolverhampton. Jadi, Alexander-Arnold tampaknya layak dijadikan alasan utama mengapa Liverpool bisa menang atas Wolverhampton.