JAKARTA – Pengurus Pusat (PP) the Jakmania kecewa dengan Panitia Pelaksana (Panpel) pertandingan Badak Lampung FC kontra Persija Jakarta di Stadion Sumpah Pemuda, Minggu 8 Desember 2019. PP the Jakmania menilai Panpel tidak siap dan tidak profesional.

Kekecewaan PP The Jakmania dimulai saat izin baru didapatkan dua hari sebelum pertandingan berlangsung. Izin pertandingan yang mendadak mengganggu persiapan PP the Jakmania berkaitan dengan sewa kendaraan menuju Lampung.

Kemudian kekecewaan paling besar dari PP the Jakmania adalah ketidakmampuan Panpel untuk menggelar pertandingan dengan baik terutama memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para penonton yang datang ke stadion. Hal itu terbukti dengan kejadian suporter Persija yang berdesak-desakkan di tribun selatan Stadion Sumpah Pemuda.

Akibat jumlah penonton yang tidak sesuai dengan kapasitas stadion maka pertandingan pun sempat dihentikan pada menit 18. Setelah 20 menit terhenti barulah pertandingan dilanjutkan hingga akhirnya kemenangan 2-0 dapat direngkuh Badak Lampung atas Persija.

"Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama dengan ini, kami dari Pengurus Pusat the Jakmania, menyatakan kekecewaan atas tidak siap dan tidak profesionalnya Panitia Pelaksana Pertandingan Perseru Badak Lampung pada pertandingan lanjutan Liga 1 antara Perseru Badak Lampung vs Persija Jakarta pada minggu 8 Desember 2019 di Stadion Sumpah Pemuda," ungkap PP the Jakmania, dalam keterangan yang didapat Okezone, Senin (9/12/2019).

“Kekecewaan kami dimulai sejak beberapa hari sebelum pertandingan, dimana Panpel Perseru Badak Lampung baru saja mendapat izin dari pihak kepolisian di hari Jumat (H-2 Pertandingan), hal ini sangat menggangu persiapan perjalanan kami karena berkaitan dengan sewa kendaraan,” lanjut PP the Jakmania.

“Hal yang sangat kami sayangkan dan membuat kecewa dari pertandingan tersebut adalah terlihat bagaimana Panpel Badak Lampung tidak mampu menggelar pertandingan dengan baik karena tidak memberikan kenyamanan serta keamanan bagi para penonton yang hadir. Hal itu terbukti dari penuhnya tribun selatan (yang ditempati oleh the Jakmania) sehingga harus membuat the Jakmania melewati pagar dan berada di settleban karena situasi tribun yang sudah sangat padat. Banyak wanita yang pingsan karena kepadatan yang tidak masuk akal tersebut,” sambungnya.

“Kami sangat berharap Panpel Badak Lampung lebih serius dalam bekerja memberikan kemanan dan kenyamanan kepada penonton yang membeli tiket secara resmi. Utamakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan para penonton karena itu jauh lebih penting dari apapun. Terima kasih suporter Badak Lampung atas keramahannya. Sampai bertemu lagi,” tutup PP the Jakmania.