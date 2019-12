MANCHESTER – Gelandang Tottenham Hotspur, Christian Eriksen, dikabarkan kembali masuk ke dalam target belanja Manchester United. Kegagalan Man United merekrut pemain asal Denmark itu di bursa transfer musim panas 2019 kemarin tampaknya masih belum membuat klub tersebut jera.

Karena itu, seperti apa yang dilaporkan The Mirrors, Jumat (6/12/2019), pada Januari 2020 nanti atau ketika bursa transfer musim dingin 2020 dibuka, Man United dikabarkan bakal kembali mendekati Eriksen. Tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu siap mencuri Eriksen dari Tottenham.

