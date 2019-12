LONDON – Tuah Jose Mourinho mulai terlihat di Tottenham Hotspur. Semenjak menggantikan Mauricio Pochettino pada 21 November 2019, The Special One sudah mengantarkan Si Lili Putih meraih tiga kemenangan di tiga laga perdananya di semua kompetisi. Pengaruh positif dari sang pelatih dipuji setinggi langit oleh Son Heung-min.

Sebelum kedatangan Jose Mourinho, Tottenham Hotspur nangkring di peringkat 14 dengan nilai 14 pada pekan 12. Setelah ditangani manajer berpaspor Portugal tersebut, kesebelasan asal London Utara itu langsung melonjak ke peringkat lima dengan 20 poin pada pekan 14.

Son Heung-min mengatakan, Jose Mourinho adalah tipe pelatih yang sangat baik. Pengaruh positif yang dibawa pria 56 tahun itu langsung memiliki dampak karena setiap pemain lebih punya pemikiran yang bagus sebelum berlaga di lapangan.

“Dia sangat baik, murah senyum, dan sering melontarkan lelucon dengan para pemain. Tentu saja, saya menyukainya. Menurut saya, situasi itu berpengaruh banyak pada hasil,” tutur Son Heung-min, dilansir dari Four Four Two, Selasa (3/12/2019).

“Semua orang kini punya pandangan positif sebelum pertandingan. Pelatih bekerja dengan baik dan kami sangat senang bersamanya. Atmosfer ruang ganti sangat berubah dengan banyaknya pengaruh positif,” sambung pemain berusia 27 tahun itu.

Tottenham Hotspur kini tengah bersiap menghadapi Manchester United pada pekan 15 Liga Inggris 2019-2020 yang dihelat di Stadion Old Trafford. Laga tersebut akan membawa nostalgia tersendiri buat Jose Mourinho yang akan kembali ke mantan klub asuhannya pada 2016-2018.