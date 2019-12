MANCHESTER – Penyerang andalan Manchester City, Sergio Aguero, tak bisa turut berlaga saat menghadapi Shakhtar Donetsk di matchday kelima fase Grup C Liga Champions 2019-2020. Ia harus absen karena masih menjalani pemulihan dari cedera otot yang menderanya saat menjalani laga kontra Chelsea di Liga Inggris 2019-2020 pada akhir pekan lalu.

Meski begitu, Aguero turut merasakan kebahagiaan atas lolosnya Man City ke babak 16 besar Liga Champions 2019-2020. Ia pun turut menyampaikan ucapan selamat kepada timnya. Hal itu diutarakan lewat sebuah cuitan di akun Twitter pribadi Aguero, yakni @aguerosergiokun.

BACA JUGA: Lolos ke 16 Besar, Gundogan Tetap Kurang Puas dengan Hasil saat Jamu Shakhtar

Dalam cuitannya, penyerang asal Argentina itu tak hanya menyampaikan rasa sukacitanya atas kesuksesan Man City menyegel tempat di 16 besar. Aguero juga turut membicarakan soal cederanya. Ia mengatakan bahwa saat ini masih berjuang untuk menyembuhkan cedera yang diderita. Dukungan dari banyak pihak pun dipercaya bakal semakin memperlancar proses penyembuhannya.

It's time for me to work to recover from my injury, and your support always makes it so much the better. Thank you all for the motivation. And congratulations, team! Towards the Last 16 of the Champion's, and leading our group 🤟🏽 pic.twitter.com/Gmom0cAY9j— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 26, 2019