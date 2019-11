BARCELONA – Keributan sempat terjadi di dunia maya setelah pertandingan Barcelona melawan Real Betis dalam jornada kedua Liga Spanyol 2019-2020. Pasalnya, setelah pertandingan tersebut berakhir dengan skor 5-2 untuk kemenangan Barca, akun Twitter resmi Blaugrana langsung menulis twit dengan unggahan foto yang melukai hati para penggemar Betis.

Akun Twitter Barca pasalnya mem-posting foto pemain anyar mereka, Junior Firpo, yang tengah melambaikan tangan. Unggahan tersebut tak ayal membuat penggemar Betis sakit hati. Sebagaimana diketahui, Firpo adalah mantan pemain mereka.

Firpo merupakan salah satu pemain potensial yang dimiliki Betis selama berada di sana. Para penggemar Betis sebenarnya masih tak rela kehilangan Firpo yang dijual ke Barca dengan mahar 18 juta euro. Maka dari itu, ketika kubu Blaugrana mengunggah hal seperti itu, mereka merasa seperti sedang diejek. Apalagi, Firpo berpose melambaikan tangan yang bisa diartikan lima gol untuk Barca.

. @FCBarcelona wish to sincerely apologise for any offence caused to Real Betis and their supporters regarding a tweet sent out on Sunday evening. No disrespect was intended, but we were wrong to publish it on a night that was very special for Junior.https://t.co/JyvRDw7cuQ— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 26, 2019