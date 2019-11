BARCELONA – Lionel Messi dan Luis Suarez yang sedang cedera datang bersama keluarganya masing-masing untuk menonton laga Barcelona kontra Real Betis di Camp Nou, Senin 26 Agustus 2019, dini hari WIB. Dalam laga lanjutan Liga Spanyol 2019-2020 tersebut, Barcelona menang telak 5-2 atas Betis tetapi fokus utama bukanlah itu.

Fokus utama dalam laga itu justru reaksi anak Messi yaitu Mateo Messi yang tertangkap kamera merayakan gol Nabil Fekir untuk Betis pada menit 15. Video yang menangkap selebrasi Mateo pun viral setelah tersebar di twitter.

Luis Suarez’s reaction to Messi’s son Mateo celebrating Real Betis’s first goal against Barcelona is priceless pic.twitter.com/0N9tdLk8oo— Troll Sports (@TroIISports) August 26, 2019