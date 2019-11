ROMA – Striker asal Bosnia Herzegovina, Edin Dzeko, resmi memperpanjang kontraknya dengan AS Roma pada musim panas ini. Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri harapan rival klub yakni Inter Milan untuk mendatangkan Dzeko.

Pengumuman tersebut diumumkan resmi AS Roma pada Sabtu (17/8/2019) dini hari WIB. Laporan menyebutkan Dzeko menyetujui kesepakatan baru senilai 4,5 juta euro per tahun plus bonus, yang secara efektif menyamai harga yang ditawarkan Inter.

“AS Roma dengan senang hati mengumumkan bahwa striker Edin Dzeko telah menandatangani perpanjangan kontrak dengan klub. Dzeko, 33 tahun, telah menyetujui kontrak tiga tahun baru dengan Giallorossi yang berlangsung hingga 30 Juni 2022,” tulis pernyataan resmi Roma.

Sementara itu, Dzeko merwasa senang karena masih tetap bertahan di Roma dan menolak tawaran dari Inter. Ia pun menyadari bahwa dirinya tak bisa pergi kemana-mana karena baginya Roma adalah rumahnya.

“Selama beberapa minggu terakhir saya menyadari betapa klub ingin saya tetap di sini. Percakapan saya dengan dewan, pekerjaan yang telah kami lakukan dengan pelatih, hubungan dengan rekan satu tim saya dan cinta para penggemar semuanya membuat saya menyadari sekali lagi apa yang telah saya pelajari selama empat tahun ini, bahwa Roma adalah rumah saya,” ucap Dezko.

Ketua Eksekutif AS Roma, Guido Fienga, mengonfirmasi klubnya telah berjuang keras untuk mempertahankan Dzeko. Hal ini dilakukan tidak lain tidak bukan untuk mencegah sang pemain bergabung dengan rival mereka yakni Inter. “Sebelum musim lalu bahkan hingga selesai, kami telah mencapai keputusan: Edin akan menjadi salah satu pilar kami yang akan membangun tim baru kami. Selama beberapa bulan terakhir tidak ada yang berubah. Kami senang bahwa Edin mengakui bahwa jika pemain ingin menang maka Roma adalah tempat yang tepat,” tukasnya.