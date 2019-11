ADA 10 tim yang mentas dalam ajang kualifikasi II Liga Champions 2019-2020. Semua tim itu bertarung demi satu tiket ke babak selanjutnya Liga Champions musim depan. Uniknya kemenangan diraih oleh semua tim yang bertindak sebagai tuan rumah.

HJK melawan Crvena Zvezda di kandangnya sendiri, Telia 5G-areena. Bermain di hadapan pendukung sendiri membuat HJK mampu membekuk Crvena Zvezda dengan skor tipis 2-1. Kedua gol HJK dibuat Dahlstrom (46’) dan Riski (92’). Sementara itu, Crvena Zvezda membalas lewat lesakan Jovancic (56’). Kendati demikian, satu tiket ke babak selanjutnya tetap menjadi milik Crvena Zvezda karena secara agregat menang 3-2 atas HJK.

Kemenangan juga diraih Rosenborg yang menjamu BATE Borisov di Stadion Lerkedndal. Rosenbord menang 2-0 setelah Helland (73’) dan Soderlund (85’) merobek jala gawang BATE. Kemenangan itu membawa Rosenborg ke babak selanjutnya karena secara agregat menang 3-2 atas BATE.

Laga selanjutnya mempertemukan Qarabag melawan Dundalk di kandangnya sendiri, Dalga Arena. Dalam pertandingan itu, Qarabag memberondong gawang Dundalk dengan serangan yang bertubi-tubi. Serangan itu berbuah tiga gol yang dibuat Jaime Romero (12’ dan 87’) serta Ailton (76’). Secara agregat, Qarabag menang 4-1 atas Dundalk sehingga berhak melangkah ke babak selanjutnya.

Kemenangan dengan torehan tiga gol juga diraih AIK saat menjamu Maribor di Friends Arena. Ketiga gol AIK dibuat Karlsson (4’), Larsson (61’) dan Elyounoussi (93’). Akan tetapi, Maribor juga membobol gawang AIK lewat lesakan Kotnik (48’) dan Cretu (117’). Alhasil, pertandingan berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan AIK tetapi tiket ke babak selanjutnya diraih Maribor karena unggul agregat gol.

Kobenhavn jadi tim terakhir yang meraih kemenangan di kualifikasi II Liga Champions musim depan. Kemenangan itu dirah Kobenhavn saat menjamu The New Saints di Telia Perken. Kobenhavn menang berkat gol semata wayang dari Zeca pada menit 52. Hasil itu mengantarkan Kobenhavn ke babak selanjutnya karena secara agregat menang 3-0 atas The New Saints.