Kembali mendapatkan kesempatan untuk bergabung ke Barcelona ternyata tak disia-siakan oleh Griezmann. Griezmann sadar kesempatan untuk bergabung ke Barcelona bisa saja ia dapatkan lagi di musim depan atau beberapa tahun mendatang. Namun, menurutnya sekarang ini dirasanya adalah waktu yang sangat tepat untuk bergabung ke tim asuhan Ernesto Valverde itu.

Griezmann merasa momen saat ini adalah yang terbaik untuk memulai petualngan yang baru bersama Barcelona. Ia pun senang dengan keputusannya tersebut dan siap membela lambang Barcelona selama lima musim ke depan.

✌️ Life is all about second chances. pic.twitter.com/5ArFiaP2ht