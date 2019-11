BARCELONA – Barcelona akhirnya resmi mendapatkan Antoine Griezmann pada bursa transfer musim panas ini. Setelah penantian panjang, Barcelona pun mengumumkan secara resmi melalui laman resminya tentang kedatangan Griezmann ke Camp Nou pada Jumat (21/7/2019) malam WIB.

Barcelona resmi mendapatkan jasa Griezmann setelah membayar klausul lepas senilai 120 juta euro atau sekira Rp1,8 triliun dari Atletico Madrid. Pemain itu akan menandatangani kontrak barunya dengan klub untuk lima musim ke depan hingga 30 Juni 2024, dengan klausul pembelian 800 juta euro.

Baca juga Aktifkan Klausul Lepas, Pengacara Griezmann Datangi Markas Liga Spanyol

Setelah mengumumkan secara resmi kedatangan Griezmann, Barcelona akan segera menerbitkan jadwal lengkap mengenai presentasi pemain berpaspor Prancis tersebut. Sebelumnya, ada kabar beredar jika Griezmann akan diperkenalkan Barcelona tanpa ada kehadiran para penggemar.

⚠ All the details about @AntoGriezmann, new Barça player

🔵🔴— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 12, 2019