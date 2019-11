LOS ANGELES – Model yang menyelundup ke tengah lapangan final Liga Champions 2018-2019, Kinsey Wolanski, mengaku mendapat pesan genit dari beberapa pemain Liverpool. Pemain-pemain Liverpool itu mengirim pesan genit ke direct mesagge (DM) akun Instagram Kinsey, @kinsey_sue.

Akan tetapi, Kinsey tidak menanggapi pesan tersebut. Sebab, ia memiliki pacar sehingga mencoba menjaga perasaan sang kekasih.

Kinsey Wolanski, the streaker who disrupted the Champions League final between Liverpool and Spurs to advertise her bf's website, has gained over a million new followers on her IG account in less than 12 hrs.



The exposure is estimated at nearly $4m.😀 pic.twitter.com/dNYkhAfxyj— TieGhanaOnline.com🇬🇭ConnectingAfricaOnline🔥 (@tie_ghana) June 2, 2019