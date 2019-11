MADRID – Penggawa Tottenham Hotspur, Dele Alli, memberikan sebuah pesan untuk para penggemar The Lilywhites –julukan Spurs– jelang laga final Liga Champions 2018-2019 kali ini. Melalui akun Twitter pribadinya, gelandang serang asal Inggris itu mengungkapkan jika timnya sudah melakukan persiapan dengan maksimal.

Ali juga menegaskan kalau ia dan timnya akan berjuang habis-habisan dan melakukan segalanya untuk mendapat hasil terbaik pada final Liga Champions pertama mereka. Di akhir pesan, Alli juga tak lupa mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua fans Spurs sepanjang musim ini.

All preparations are done. We’ve worked so hard to get to this point and we’ll do everything in our power to finish what we started. I wish all the travelling Spurs fans a safe journey and can’t thank everyone enough for the support throughout this competition 💙 #COYS pic.twitter.com/Jr8xtBrede