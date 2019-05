MADRID – Liverpool mendapat keistimewaan dengan menggunakan ruang ganti yang biasa digunakan tuan rumah Atletico Madrid. Hal itu saat Liverpool bertemu Tottenham Hotspur di final Liga Champions 2018-2019 yang dilangsungkan di Estadio Wanda Metropolitano, Minggu 2 Juni 2019 dini hari WIB.

Keputusan Liverpool menggunakan ruang ganti tuan rumah sempat menjadi pertanyaan. Sebab, sesuai bagan yang dibuat sebelumnya, Liverpool berstatus sebagai tim tamu di laga final kali ini.

For security reasons, @LFC have been allocated the 'home' dressing room for the @ChampionsLeague final despite being the 'away' team. 🔴⚪— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 13, 2019