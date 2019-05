LIVERPOOL – Epic comeback yang dilakukan Liverpool kala melibas Barcelona 4-0 di semifinal leg kedua Liga Champions 2018-2019 sejatinya tak lepas dari bantuan ball boy mereka. Sebagaimana diketahui, gol keempat Liverpool tercipta karena ball boy mereka dengan cepat memberikan bola kepada Trent Alexander-Arnold untuk melakukan sepak pojok yang kemudian dikonversi menjadi gol oleh Divock Origi.

Ball boy Liverpool yang dimaksud itu diketahui bernama Oakley Cannonier dan berusia 14 tahun. Setelah dilakukan penelusuran, ternyata Cannonier dan ball boy Liverpool lainnya telah diberi arahan untuk memberikan bola dengan cepat guna menjaga tempo permainan. Itulah mengapa Cannonier lekas memberikan bola kepada Alexander-Arnold, meski bola lainnya masih berada di dalam lapangan.

The ball boy is the unsung hero for the winning goal!!! #LFCFCB #LFC #YNWA #Liverpool #ANFIELD pic.twitter.com/EuqZTw774E