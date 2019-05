LIVERPOOL ā€“ Georginio Wijnaldum menjadi bintang kemenangan 4-0 Liverpool atas Barcelona di leg II semifinal Liga Champions 2018-2019. Meski baru masuk di babak kedua, gelandang asal Belanda itu sanggup mencetak dua gol The Reds ā€“julukan Liverpool, tepatnya pada menit 54 dan 56.

Tercatat sepanjang laga, Wijnaldum mencatatkan dua shot on target dan semuanya masuk ke gawang Barcelona kawalan Marc-Andre ter Stegen. Selain itu, Wijnaldum juga mencatatkan 93 persen umpan sukses dan itu merupakan yang tertinggi ketimbang personel Liverpool lainnya yang memulai laga dari awal.

Tidak sampai di situ aksi Wijnaldum. Aksi gelandang Newcastle United itu sempat membuat penonton di Stadion Anfield takjub. Dalam sebuah kesempatan, Wijnaldum menerima bola dari Divock Origi.

Setelah menerima bola, Wijnaldum tahu mendapat ancaman dari bek Barcelona, Clement Lenglet. Secara cepat, Wijnaldum langsung memindahkan bola ke arah belakang badannya. Akan tetapi saat membalikkan badan, Wijnaldum langsung dihadang dua gelandang tangguh Barcelona, Arthur dan Sergio Busquets.

Hebatnya, Wijnaldum dengan tenang melewati dua pemain tersebut. Menggunakan tangan dan kaki kanannya, Wijnaldum menutup pergerakan Busquets. Di saat yang bersamaan, Wijnaldum menggunakan tangan kiri untuk menutup Arthur.

Busquets & Arthur on your tail šŸ˜¬

No room for error šŸ˜¬



And @GWijnaldum does this šŸ˜±šŸ”„#UCL | @Mastercard pic.twitter.com/6xupMinDvC— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 7, 2019