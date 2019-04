MANCHESTER – Penggawa andalan Manchester City, Raheem Sterling, telah dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Liga Inggris musim 2018-2019 atau yang lebih dikenal dengan nama PFA Young Player of The Year 2019, pada Senin (29/4/2019). Pencapaian itu didapatkan Sterling tak terlepas dari performanya yang luar biasa di sepanjang musim ini.

Sterling berhasil mengalahkan lima pesaingnya dalam merebut gelar pemain muda terbaik tersebut, seperti bek Liverpool, Trent Alexander-Arnold, David Brooks (Bournmouth), Marcus Rahsford (Manchester United), Declan Rice (West Ham United), dan rekan setimnya, Bernardo Silva. Selain masuk ke dalam nominasi pemain muda terbaik, sebenarnya Sterling juga masuk ke daftar pemain terbaik Liga Inggris. Namun di nominasi itu ia kalah dari Virgil van Dijk (Liverpool).

Meski pada akhirnya Sterling hanya bisa meraih PFA Young Player of The Year 2019, namun ia mengaku sangat bahagia. Pemain asal Inggris itu senang karena meski usianya sudah menginjak 24 tahun (Desember nanti berusia 25 tahun), namun ia masih bisa menyabet gelar individu itu. Karenanya Sterling mengatakan dirinya belum terlalu tua untuk mendapatkan trofi itu.

“Siapa yang bilang saya terlalu tua untuk mendapatkan hal ini (gelar PFA Young Player of The Year 2019)? Sangat bangga atas gelar PFA Young Player of The Year, dan saya merasa sangat bersyukur mendapatkan dukungan yang luar biasa di sepanjang musim. Mari rebut lebih banyak lagi,” ungkap Sterling di twitter pribadinya, @sterling7, Senin (29/4/2019).

Bagi Sterling, mendapatkan penghargaan Young Player of The Year adalah sesuatu hal yang baru. Jadi ia sangat senang diberikan gelar tersebut. Penghargaan itu pun sudah ada semenjak 1974, yang mana biasanya diperuntukkan bagi para pemain belia terbaik yang berusia di bawah 23 tahun. Namun nyatanya Sterling berhasil mendapatkan trofi tersebut ketika usianya sudah 24 tahun.

(RNR)