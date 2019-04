LIVERPOOL – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, mengungkapkan harapan jelang Derby Manchester (Manchester United vs Manchester City) yang berlangsung pada Kamis 25 April 2019 dini hari WIB. Klopp berharap Man United dapat meraih poin di laga itu.

Andai Man United meraih poin dan pada Sabtu 27 April 2019 dini hari WIB Liverpool mendulang kemenangan atas Huddersfield Town, Klopp menilai segala sesuatunya akan berjalan lebih mudah bagi The Reds –julukan Liverpool.

Jika kondisi di atas terjadi, Liverpool semakin kukuh di puncak klasemen Liga Inggris 2018-2019. Ambil contoh Man United vs Man City imbang dan dua hari kemudian Liverpool menang atas Huddersfield, The Reds akan unggul empat poin dari The Citizens di klasemen sementara Liga Inggris 2018-2019.

BACA JUGA: 8 Klub Top Eropa yang Sudah Pastikan Tempat di Fase Grup Liga Champions 2019-2020

Kondisi itu jelas meringankan jalan Liverpool dan mereka bisa fokus sejenak ke leg I semifinal Liga Champions 2018-2019. Sekadar diketahui pada Kamis 2 Mei 2019 dini hari WIB, Liverpool akan bertandang ke markas Barcelona.

“Jadi, jika Man United mendapatkan poin dan kemudian kami mengalahkan Huddersfield, kami sedikit tenang saat bertandang ke markas Barcelona. Jika kondisi itu terjadi, kami pikir kami sudah setengah jalan (dalam usaha meraih trofi),” kata Klopp mengutip dari Sportbible, Selasa (23/4/2019).

Melihat pendapatnya di beberapa kesempatan, Klopp tidak memberi skala prioritas antara Liga Inggris dan Liga Champions. Eks pelatih Borussia Dortmund itu selalu menekankan fokus kepada skuad Liverpool dari pertandingan ke pertandingan.

(Ram)