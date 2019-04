TURIN – Gelandang Ajax Amsterdam, Frenkie de Jong, mengaku tidak peduli jika harus mengalahkan calon klubnya, Barcelona, di babak Final Liga Champions 2018-2019. Sepanjang dirinya bermain untuk De Godenzonen, ia hanya memikirkan soal memberi kemenangan bagi tim besar Belanda tersebut.

Frenkie de Jong baru saja membawa Ajax Amsterdam lolos ke Semifinal Liga Champions 2018-2019 usai menyingkirkan Juventus 3-2 secara agregat. Pemain berusia 21 tahun itu sebelumnya juga berperan penting saat timnya menyingkirkan Real Madrid di babak 16 besar.

Melihat bagan pengundian Liga Champions, Ajax Amsterdam dan Barcelona bisa saja bertemu di final apabila keduanya mampu menyingkirkan lawan masing-masing. De Jong mengaku memikirkan skenario tersebut sejak melihat hasil undian babak perempatfinal.

“Saya sudah memikirkan skenario tersebut. Tentu saja akan menjadi laga yang spesial, tetapi di saat bersamaan tidak penting kami melawan siapa. Selama saya seorang pemain Ajax, saya ingin Ajax menang,” ujar Frenkie de Jong, mengutip dari Four Four Two, Kamis (18/4/2019).

“Saya tidak punya keraguan soal mengalahkan Barcelona seperti halnya ketika kami menyingkirkan Real Madrid,” imbuh pemain kelahiran 12 Mei 1997 itu.

Seperti diketahui, Barcelona sudah resmi mendatangkan Frenkie de Jong dari Ajax Amsterdam pada bursa transfer musim dingin 2019. Namun, ia baru akan bergabung pada akhir musim sehingga potensi pertemuan dengan Barcelona di Liga Champions 2018-2019 bisa saja terjadi.

(fmh)