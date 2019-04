MANCHESTER – Manchester United tidak menampilkan performa yang memuaskan kala menjamu West Ham dalam laga lanjutan pekan ke-34 Liga Inggris 2018-2019. Itulah mengapa manajer mereka, Ole Gunnar Solskjaer, menyebut kalau timnya beruntung karena bisa meraih kemenangan dengan skor 2-1 di laga tersebut.

Dalam pertandingan yang dilangsungkan di Old Trafford itu, Solskjaer sebenarnya melakukan cukup banyak perubahan pada starting XI. Menurut Solskjaer, itu adalah hal yang wajar karena tengah pekan lalu mereka baru saja menghadapi Barcelona di Liga Champions dan tengah pekan depan akan kembali bertanding dengan Blaugrana.

Solskjaer menilai bahwa keputusannya tersebut memiliki risiko, dan itu adalah jeleknya penampilan Man United di laga kontra West Ham. Secara keseluruhan, Solskjaer menilai kalau West Ham sebenarnya tampil lebih baik. Itulah mengapa ia akan tetap senang jika Setan Merah meraih hasil imbang. Akan tetapi, pada nyatanya Man United cukup beruntung memperoleh dua penalti yang membuat mereka menang.

“Kadang-kadang Anda mendapatkan lebih dari yang pantas Anda dapatkan dan hari ini adalah salah satunya. Kami beruntung itu bukan Barcelona yang menjadi lawan, namun West Ham bermain bagus, bermain lebih baik dari kami, menciptakan peluang,” ucap Solskjaer, mengutip dari Four Four Two, Minggu (14/4/2019).

“Kami beruntung melaluinya dengan tiga poin - bahkan hasil imbang dengan satu poin saya akan ambil. Anda bisa melewati segala macam, namun (kekalahan 1-0 dari Barcelona di leg pertama) adalah hal yang sulit, secara fisik dan mental. Kami memiliki pertandingan pada hari Selasa jadi saya harus membuat beberapa keputusan,” lanjut Solskjaer.

(fmh)