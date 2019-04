BARCELONA – Penyerang Atletico Madrid, Diego Costa, belum bisa menurunkan sisi emosionalnya saat merumput di atas lapangan hijau. Saat Atletico bertandang ke markas Barcelona di lanjutan pekan 31 Liga Spanyol 2018-2019, Minggu (7/4/2019) dini hari WIB, penyerang 30 tahun itu menerima kartu merah.

Ketika pertandingan memasuki menit 28, Costa terlibat perebutan bola dengan gelandang Barcelona, Arthur. Saat itu, Costa terjatuh setelah Arthur melakukan tekel. Meski Costa terjatuh, wasit Jesus Gil Manzano yang memimpin pertandingan tidak memberikan pelanggaran kepada Atletico.

Diego Costa has been shown a red card!



Atletico Madrid are down to 10 men against Barcelona 😬#BarcaAtleti pic.twitter.com/dPPhCylOwW— Eleven Sports (@ElevenSports_UK) April 6, 2019