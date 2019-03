MANCHESTER – Schalke 04 menelan kekalahan memalukan saat bertamu ke markas Manchester City pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2018-2019. Bermain di Etihad Stadium, Rabu 13 Maret 2019 dini hari WIB, Schalke takluk dengan skor telak 0-7.

Schalke yang sejatinya mampu mengimbangi permainan Man City pada leg pertama, tiba-tiba hancur lebur di hadapan publik Etihad. Setelah leg pertama takluk 2-3, kini tujuh gol tanpa balas bersarang di gawang Schalke.

Kekalahan tersebut jelas memberi kekecewaan terhadap klub asal Jerman tersebut. Namun akun Twitter resmi Schalke justru menanggapi kekalahan tersebut dengan reaksi berbeda. Mereka mengunggah serangkaian cuitan luar biasa yang membuat warganet tertawa kala Schalke mengalami kekalahan 0-7.

Cuitan itu bermula ketika penggawa Man City, Sergio Aguero berhasil mencetak gol pertama ke gawang Schalke lewat hadiah titik putih. Schalke pun akhirnya mengunggah sebuah gambar gerak yang menunjukkan seorang wanita menutup wajahnya dengan selimut.

That comeback 𝘮𝘪𝘨𝘩𝘵 not be happening 😐



(35') #MCIS04 1-0 — FC Schalke 04 (@s04_en) March 12, 2019