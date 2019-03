MADRID – Dua pemain senior Real Madrid, Sergio Ramos dan Marcelo Vieira ketahuan saling adu mulut. Pertengkaran itu terjadi saat keduanya menjalani sesi internal game pada Sabtu 9 Maret 2019, yang mana Ramos dan Marcelo membela tim yang berbeda.

Kelar internal game, Marcelo merayakan kemenangan timnya secara berlebihan. Ramos yang kesal kemudian menegur Marcelo dan adu mulut pun tidak terhindarkan.

During yesterday’s training session, Ramos and Marcelo were caught in a clash. Marcelo enthusiastically celebrated the win of his team in training which didn’t sit well with Ramos who was on the opposing team. At the end, they calmed down and it was resolved. [marca] pic.twitter.com/TC48C3WBiv— SB (@Realmadridplace) March 10, 2019