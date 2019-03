PARIS – Presnel Kimpembe jadi biang tersingkirnya Paris Saint-Germain (PSG) dari Liga Champions 2018-2019. Di pengujung pertandingan, Kimpembe terlihat melakukan handball, sehingga wasit Damir Skomina yang memimpin pertandingan memberi hukuman penalti kepada PSG.

Penyerang Manchester United, Marcus Rashford, yang ditunjuk sebagai eksekutor penalti berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Man United pun pada akhirnya menang 3-1 atas PSG, sekaligus memastikan lolos ke perempatfinal berkat keunggulan agresivitas gol tandang.

Padahal, jika Kimpembe tidak melakukan kesalahan, PSG yang akan lolos ke perempatfinal. Sebab andai hanya kalah 1-2, Les Parisiens –julukan PSG– akan unggul agregat 3-2 atas Man United.

Karena itu ketika pertandingan berakhir, Kimpembe menangis namun tidak dihampiri satu pun pemain PSG. Perhatian justru datang dari bomber Man United, Romelu Lukaku. Penyerang yang mencetak dua gol pada laga dini hari tadi itu memberikan semangat kepada Kimpembe.

Selain mengucapkan kalimat, Lukaku juga memberikan pelukan kepada Kimpembe. Kedewasaan yang ditunjukkan Lukaku semakin meningkatkan popularitas penyerang asal Belgia tersebut dalam beberapa minggu terakhir.

While his teammates wheeled off in wild celebrations...



Romelu Lukaku took a moment to console Presnel Kimpembe 🙏



A touch of class 👏 pic.twitter.com/G0jYJLK2UU— Football on BT Sport (@btsportfootball) March 6, 2019