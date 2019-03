MANCHESTER – Manajemen Manchester United akhirnya mulai tahu harus menunjuk siapa, terkait pelatih yang akan menangani Paul Pogba dan kawan-kawan di musim 2019-2020. Seperti diberitakan ESPN FC, Jumat (1/3/2019), manajemen Man United telah memastikan Ole Gunnar Solskjaer yang akan menangani Setan Merah musim depan.

Hal itu berarti, Man United takkan menunjuk pelatih lain untuk membesut The Red Devils. Sebelumnya, nama Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur) jadi kandidat terdepan

Akan tetapi, kontrak yang masih tersisa hingga 30 Juni 2023, plus keengganan presiden Tottenham Daniel Levy melepas Pochettino, membuat pelatih asal Argentina akan bertahan di The New White Hart Lane. Karena itulah, manajemen memutuskan untuk menunjuk Solskjaer.

Saat ini, Solskjaer berstatus sebagai pelatih caretaker Man United. Pelatih asal Norwegia itu menjabat posisi tersebut sejak Rabu 19 Desember 2019 untuk menggantikan posisi Jose Mourinho.

Selama ditangani Solskjaer, performa yang disabet Man United terhitung baik. Khusus di Liga Inggris, Man United asuhan Solskjaer meraih sembilan menang dan dua imbang dari 11 pertandingan.

Hasilnya positif bagi Man United. Berkat tambahan 29 poin dari 11 pertandingan, Man United kini menempati posisi lima dengan koleksi 55 angka. Kini Man United hanya terpaut satu angka dari Arsenal di tempat keempat, atau batas akhir tim yang lolos ke Fase Grup Liga Champions 2019-2020.

(Ram)