VALENCIA – Barcelona harus menerima kenyataan takluk dari Levante di leg pertama babak 16 besar Copa del Rey 2018-2019. Bermain di Estadio Ciudad de Valencia, Jumat (11/1/2019) dini hari WIB, Barcelona menyerah dengan skor 1-2.

Kekalahan tersebut harus diakui Barcelona ketika mereka tidak menurunkan kekuatan utama. Pemain seperti Lionel Messi dan Luis Suarez pun harus absen untuk diistirahatkan pada laga melawan Levante.

Meski begitu, Valverde membantah jika Barcelona meremehkan Levante dengan menurunkan pemain pelapis. Menurutnya, ia sudah membawa para pemain terbaik untuk menghadapi Levante. Pelatih berpaspor Spanyol itu menilai para pemain yang ia bawa ke Levante berada dalam kondisi siap.

Valverde pun menyadari pilihan tim yang ia bawa tersebut cukup berisiko. Tetapi, ia juga tidak memiliki pilihan lain selain menurunkan para pemain lapis kedua. Sebab, para pemain utama harus menjalani istirahat untuk menghadapi kompetisi Liga Spanyol pada akhir pekan ini.

“Saya memilih tim terbaik yang saya pikir bisa kami pilih. Itu membantu kami untuk mengevaluasi pemain di saat-saat sulit, seperti dalam pertandingan Liga Spanyol. Saya tahu itu berisiko, tetapi terkadang Anda harus mengambil risiko itu,” ungkap Valverde, mengutip dari Four Four Two, Jumat (11/1/2019).

Pada laga tersebut, Barcelona hanya mampu mencetak satu gol lewat Phillipe Coutinho pada titik putih. Sementara dua gol Levante ke Barcelona disarangkan Erick Cabaco dan Borja Mayoral.

(Bad)