SEVILLA – Valencia memastikan diri keluar sebagai kampiun di ajang Copa del Rey 2018-2019. Hasil ini tentu saja disambut gembira oleh sang pelatih, Marcelino Garcia Toral. Baginya, kesuksesan ini menjadi prestasi yang luar biasa untuk Valencia karena selain berhasil menyegel gelar juara, mereka juga dapat menaklukkan tim papan atas Spanyol, Barcelona.

Valencia menyegel gelar juara Copa del Rey setelah menumbangkan Barcelona dengan skor 2-1 di laga final yang berlangsung di Estadio Benito Villamarin, Minggu (26/5/2019) dini hari WIB. Dua gol Valencia dicetak oleh Kevin Gameiro (21’) dan Rodrigo (33’). Sementara gol semata wayang Barcelona dicetak oleh Lionel Messi (77’).

Melihat hasil ini, Marcelino merasa begitu bahagia. Ia menyadari timnya tak difavoritkan untuk keluar sebagai jawara di ajang ini lantaran tim yang dihadapi begitu tangguh. Tetapi, Marcelino mengaku tak pernah terusik dengan pemikiran tersebut. Ia selalu optimis timnya bisa meraih kemenangan.

Pandangan positifnya pun berbuah manis karena anak asuhnya tampil begitu apik pada laga tersebut. Atas semua usaha keras yang dilalukan timnya, ia merasa Valencia benar-benar pantas untuk meraih gelar juara.

"Memenangkan Copa del Rey dan mengalahkan Barcelona menjadi prestasi yang istimewa. Valencia pantas menang. Saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa dan tak terlukiskan. Tidak mungkin memenangkan gelar saat melawan Barcelona, memenangkan Copa del Rey ini tanpa penderitaan, tetapi saya juga percaya dalam setiap serangan balik, kami bisa mencetak gol ketiga,” ujar Marcelino, sebagaimana dikutip dari Four Four Two, Minggu (26/5/2019).

“Mereka mendominasi kami (Barcelona memiliki 77 persen penguasaan bola) seperti yang kami prediksi. Kami jelas menderita di pertandingan ini, tetapi kami telah bersaing di level yang hebat,” tukasnya.

